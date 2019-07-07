Demir işçileri su tutarak serinliyor

KARABÜK'te, 1200 derece sıcaklıktaki ocağın karşısında çalışan haddehane işçileri, dev pervaneler altında ve çeşme hortumlarıyla birbirlerine su sıkarak serinlemeye çalışıyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede hurda demirin yumuşatıldığı ocaklarda görevli işçiler, 800 ile 1200 derece sıcaklıkta ocaktan çıkan sıcak demiri ellerindeki maşa aracılığıyla merdaneye veriyor. İnşaat ve profil demiri olarak çıkan sıcak ürünler kesilmek üzere ızgaraya gidiyor. İşçilerin sıcaktan etkilenmemesi için ise dev pervanelerle çalışma alanları serinletilmeye çalışılıyor. İşçiler ayrıca ellerine aldıkları çeşme hortumlarıyla birbirlerine su sıkarak serinliyor. Yarım saatte bir verilen dinlenme molaları pervaneler altında geçiriliyor.

İşçilerden Davut Kara (23), "1200 derece olan ocak sıcaklığına 35 derece olan hava sıcaklığı da eklendiğinde inanılmaz bir sıcaklık oluyor. Bu sıcaklıkta çalışmaya çalışıyoruz. Sıcaktan durulmadığı için kendimizi pervanelerle ve su ile serinletmeye çalışıyoruz. Başka türlü bu sıcaklıkta çalışılmaz" dedi.

'NEREDE BİR SERİN ORTAM VARSA ORADA BULUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Emin Tepeli (40) ise "1200 derece sıcaklıkta demir üretimi alıyoruz. Ortam sıcaklığı 50 derecenin üzerine çıkıyor. Günümüz şartlarında zor bir meslek. Kendimizi su ve pervanelerle serinletiyoruz. Yarım saat çalışıp, yarım saat istirahat zamanımız oluyor. Ancak bu şekilde çalışabiliyoruz. Nerede bir serin ortam varsa, orada bulunmaya çalışıyoruz. Her mesleğin kendine göre şartları, zorlukları var. Ama bizim mesleğimiz biraz daha ağır basıyor. Kolay değil. Ekmeğimiz helalinden olsun, bizim olsun" diye konuştu.

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Kaynak: DHA