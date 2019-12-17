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Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü

Adana'da demir kapıya kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun anne babasının ağıt yakıp feryat etmesi yürekleri dağladı. Annesinin olay sırasında bulaşık yıkadığı ve çocuğun sesini duymadığı öğrenildi.

17.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:58

'da otomatik demir kapı kapanırken kapı ile demir korkuluk arasına kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde meydana geldi. Halid El Mahmut, bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. El Mahmut iki gün öncede eşi Iman Ali El Kerru ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleşti. Bugün öğlen saatlerinde ise El Mahmut büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı. Çiftliğin otomatik demir kapısı bu arada sonuna kadar açıldı. El Mahmut'un 5 yaşındaki oğlu Omar Halid El Mahmut'ta otomatik kapı yanında oynamaya başladı. Bir süre otomatik kapının demir korkulukları arasında oynayan çocuk, otomatik kapı kendi kendine kapanmaya başlayınca kafası demir korkuluk ile otomatik kapı arasında sıkıştı.

ANNESİ ÇIĞLIKLARINI DUYMADI

de evde bulaşık yıkadığı için çocuğun sesini duymayınca çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Okuldan gelen baba çocuğunu yaralı halde görünce hemen polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi. Çocuk cansız bedeni demir korkuluk ile kapı arasında sıkışmış halde kalırken anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Anne ve babanın ağıt yakıp feryat etmesi yürekleri dağladı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra çocuğun cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü

Adana, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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