Demir korkuluğa saplanan kedi kurtarıldı
Demir korkuluğa saplanan kedi kurtarıldı İskenderun Dumlupınar mahallesinde, çatıdan atlarken karnına korkuluğun demiri saplanan yaralı kedi, HBB itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek kurtarıldı, ardından İskenderun Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner hekimlerince tedavi edildi.
15.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:22
HATAY - İskenderun Dumlupınar mahallesinde, çatıdan atlarken karnına korkuluğun demiri saplanan yaralı kedi, HBB itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek kurtarıldı, ardından İskenderun Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner hekimlerince tedavi edildi. Sağlık durumu iyi, olan kedi gözlem altında tutuluyor.
Kaynak: İHA
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