25 Kasım 2018, 13:46
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Demir Korkuluklara Başı Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Demir korkuluklara başı sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardıAKSARAY - Aksaray'da başı bahçe duvarındaki demir korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Demir korkuluklara başı sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

AKSARAY - Aksaray'da başı bahçe duvarındaki demir korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bulunan bekçi köpeğinin başı fabrikayı çevreleyen demir korkuluklara sıkıştı. Kafasını geçirdiği korkuluk demirinden çıkaramayan köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri makasla demirleri keserek köpeğin başını kurtardı. Aksaray,İtfaiye
25 Kasım 2018 Pazar 13:46



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