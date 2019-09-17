Haberler » Güncel » Haber

Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Nevşehir'de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

17.09.2019 09:53Demir korkuluklara kafası sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Nevşehir'de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı yakınlarında bulunan bir apartmanın giriş katının pencere korkuluklarına yavru bir köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği kurtardı.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında herhangi bir yarasının olmadığı anlaşılan yavru köpek Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:23 AK Parti Aydın, demokrasi şehidi Adnan Menderes'in andı
13:22 Öğrencilerden askerlerin mesajına videolu teşekkür
13:22 Sudan'a Türk Köyleri inşa edilecek
13:22 Kırıkkale'de Ahilik Haftası
13:22 Çanakkale yiğit pehlivanların efsane kıspet ustası-2
13:22 Adana genç kadını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler
13:20 Metrobüste müdür var! İmamoğlu'nun talimatıyla sahaya indiler