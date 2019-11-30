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Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, DSİ kanalının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

30.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:27
Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
MUĞLA'nın ilçesinde, DSİ kanalının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kesikkapı Mahallesi 501 Sokak'ta, öğlen saatlerinde, DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, hayvanı kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, demiri keserek kısa sürede, yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Fethiye, İtfaiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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