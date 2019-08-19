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Demir Perde'nin yıkılışının 30. yıl dönümü; bir piknik tarihin akışını nasıl değiştirdi?

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından doğu ve batı olarak Almanya'daikiye ayıran Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden tam 30 yıl geçti. Macaristan ile Avusturya arasında düzenlenen "Pan-Avrupa Pikniği" tarihin akışını değiştirdi.

19.08.2019 15:29 Demir Perde'nin yıkılışının 30. yıl dönümü; bir piknik tarihin akışını nasıl değiştirdi?
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından doğu ve batı olarak Almanya'yı adeta bölen Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden tam 30 yıl geçti. Macaristan ile Avusturya arasında düzenlenen "Pan-Avrupa Pikniği" tarihin akışını değiştirdi. Piknik nedeniyle geçici olarak açılan Macaristan sınırı büyük bir kaçışa ve Demir Perde olarak da bilinen Berlin Duvarı'nın yıkılışına neden oldu.

İlk çatlağı oluşturan piknik

Macar ve Avusturya hükümetleri, Avusturya'daki Sankt Margarethen im Burgenland'ı Macaristan'daki Sopronkohida'dan ayıran bölgede sınır kapısını bir kaç saatliğine açma konusunda anlaştı.
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Macaristan, Avusturya, Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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