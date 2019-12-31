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Demir: "Projeler 2020'de start alacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Karadeniz'in incisi Samsun'un var olan potansiyellerini ön plana çıkartmak, değerine değer katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

31.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:08 Demir:
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " 'in incisi Samsun'un var olan potansiyellerini ön plana çıkartmak, değerine değer katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

2020 yılının projelerinin startının verileceği yıl olacağına işaret eden Demir, "2019 yılını geride bırakıyoruz. Göreve geldiğimiz yaklaşık 9 aylık süreçte Samsun'un geleceğine yönelik hayata geçireceğimiz projelerin alt yapı çalışmalarını hazırladık. İnşallah yeni yılda bu projelerin start aldığını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"Enerjimizi şehrimiz için harcıyoruz"

Samsun'a hizmet etmek için 17 ilçede var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Demir, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm personelimiz ile şehrimizin değerine değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün enerjimizi şehrimiz ve hemşerilerimizin geleceği adına yaşam standardını daha da yukarı taşımak için harcıyoruz. Bu duygularla, 2020 yılının ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, tüm hemşerilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Mustafa Demir, Karadeniz, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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