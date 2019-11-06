Demir sanat eserine dönüşecek

Doğa şartlarına dayanıklı olması nedeniyle önemli bir materyal olarak yerini alan demir, öğrencilerin hünerleriyle sanat eserine dönüşecek. Demirler, 'Geleneksel Rumeli Demir İşleme Sanatları Kulübü'nde öğrenciler tarafından işlenecek.

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri geleneksel Türk teknolojisi olan elde demir işleme sanatını gelecek nesillere aktarabilmek amacı ile " Geleneksel Rumeli Demir İşleme Sanatları Kulübü" nü kurdu. Kulübün açılışı, üniversitenin Mehmet Balcı yerleşkesinde, İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Afşin Balcı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Mustafa Kara ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan kulüp başkanı Can Kaya, "Geçmişini unutan bir nesil geleceğe yön tutamaz. Elde demir işleme sanatını gelecek nesillere aktarabilmek amacı ile kulübümüzü kurduk. Kulübümüze şu anda 28 üye arkadaşımız mevcut. Kulüp faaliyetleri kapsamında el işçiliği ile beraber demirden tasarımlar yapmayı planlıyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak Kulübümüzü gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış, öğrencilerin ateşte demir dövme gösterisi ile sona erdi.