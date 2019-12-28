Haberler » 3. Sayfa » Demir toplarken kalp krizi geçiren eskici hayatını kaybetti - Haberler

Demir toplarken kalp krizi geçiren eskici hayatını kaybetti

Adana'da eskicilik yaparak geçimini sağlayan bir kişi, yıkılan bir binanın inşaatında demir toplarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

28.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:10 Demir toplarken kalp krizi geçiren eskici hayatını kaybetti
'da eskicilik yaparak geçimini sağlayan bir kişi, yıkılan bir binanın inşaatında demir toplarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eskicilik yapan Bayram Sert (52), 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle mahalledeki yıkımı başlayan bir inşaatın demirlerini toplamaya gitti. Bir süre demirleri molozlardan çıkaran Sert, daha sonra rahatsızlandı. Molozların içine yığılıp kalan Sert'i gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Sert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sert'ten geriye 3 tekerlekli bisikleti ve düştüğü yerdeki şapkası kaldı. İlk belirlemelere göre şahsın, çalışırken kalp krizi geçirip öldüğü öğrenildi. Bayram Sert'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kalp Krizi, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:33   16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
11:30   Yılbaşı öncesi 23 iş yerine operasyon - Haberler
11:29   Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü - Haberler
11:28   Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi - Haberler
11:25   Kadıköy'de camını kırdıkları araçtan böyle hırsızlık yaptılar - Haberler
10:42   Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için son noktayı koydu: Destek vermeyeceğiz - Haberler
10:38   Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada - Haberler
09:19   AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun - Haberler
04:12   Beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki adamın organları 3 kişiye hayat verecek - Haberler
01:01   Cani öğretmen, kendilerini tokatlayamayan anaokulu öğrencilerini darp etti - Haberler
28.12.2019 11:40:03