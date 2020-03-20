Demir ve demir dışından 704 milyon dolarlık ihracat

Alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, hırdavat, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

704 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

İDDMİB tarafından açıklanan verilere göre, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü şubatta 704 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve genel ihracattan yüzde 4,8'lik pay aldı. Sektör ihracatını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Ocak ayından beri dünyanın dengesini alt üst eden koronavirüsüne rağmen sektörümüz daha fazla ihracat için var gücüyle çalışıyor. Avrupa kıtasına gerçekleştirdiğimiz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş kaydetse de yüzdesel bazda düşüşün az olması ilerisi için umut verici. Rakamsal anlamda en fazla ihracatı Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Irak , Polonya ve İsrail'e ihracatımızda ise ciddi anlamda bir tırmanış var. Rakamlar da bunu gösteriyor. 2020 tüm dünya ve tüm sektörler için 'virüs' yılı olacak gibi görünüyor ancak bizler Türkiye'nin toplam ihracatına daha fazla katkı yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

ŞUBAT AYINDA İLK ÜÇ ÜLKE ALMANYA, İTALYA VE IRAK

Sektörün şubat ayı ihracat rakamları hakkında da açıklamalarda bulunan Öztiryaki, "Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 81,8 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken 44,2 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 33,7 milyon dolar ile Irak üçüncü sırada yer aldı." dedi.

CORONA VİRÜSÜNE RAĞMEN ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ

Öztiryaki ayrıca "Önümüzdeki ay virüsün etkileri ve ekonomiye yansıması daha net görülecektir.Firmalarımızın virüs baskısına rağmen üretim, ihracat, istihdam yöntemlerinde yeni şartlara uygun şekilde düzenlemelere hızla uyum sağlaması ve ihracata aralıksız devam etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte devletimizin uygulayacağı teşvikler, kredi destekleri ve ödemelerdeki ötelemelerin önemli ve faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler