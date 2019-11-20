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Demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardı

Sivas'ta demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

20.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:41Demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardı
'ta demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na paralel giden demir yolu üzerinde meydana geldi. DSİ Bölge Müdürlüğü karşısında ihtiyaç gidermek için demin yolu kenarına inmek isteyen İ.K.(45) dengesini kaybederek demir yolu ile yanındaki duvar arasındaki boşluğa düştü. Kendi imkanlarıyla düştüğü yerden çıkamayan İ.K. Sivas Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan kişi ambulans ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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