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Demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardı

Demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardıSİVAS - Sivas'ta demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

20.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:37
Demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardı
SİVAS - 'ta demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na paralel giden demir yolu üzerinde meydana geldi. DSİ Bölge Müdürlüğü karşısında ihtiyaç gidermek için demin yolu kenarına inmek isteyen İ.K.dengesini kaybederek demir yolu ile yanındaki duvar arasındaki boşluğa düştü. Kendi imkanlarıyla düştüğü yerden çıkamayan İ.K. Sivas Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan kişi ambulans ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Demir yolu çukuruna düşen şahsı itfaiye kurtardı

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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