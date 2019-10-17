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Demir yolu işçilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Erzurum'da demir yolu işçileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destekte bulundu.

17.10.2019 15:33
Erzurum'da demir yolu işçileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destekte bulundu.
Erzurum'daki demir yolu işçileri de İstasyon Meydanındaki Gar önünde bir araya gelerek Türk bayrağı açtı.
Mehmetçik için dua eden işçiler, her ay maaşlarından belirli miktarın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) gönderilmesi için TCDD Genel Müdürlüğüne dilekçe gönderdi.
Demiryolu Makinistler Derneği Erzurum Temsilcisi Ethem Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordumuzun kullanımı için her ay maaşımızdan demir yolu çalışanları olarak belirli oranda ordumuzun hesabına aktarılmak üzere dilekçelerimizi gönderdik. Aynı zamanda da Yasin ve Fetih suresi okundu." ifadelerini kullandı.
Demir yolu işçilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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