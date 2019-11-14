Demir yolu kaza ve olaylarının araştırılma usulleri belirlendi

Demir yolu kaza ve olaylarının araştırılması, incelenmesi ve bunlarla ilgili bildirimlerin yapılmasına ilişkin usuller belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kaza ve olay bildirimleri kaza/olay bildirim formu doldurularak en kısa sürede e-posta veya faks yoluyla yapılacak.

Kaza veya olayın ciddiyeti, türü, bir bütün olarak sisteme ilişkin kaza veya olaylar dizisinin parçası olup olmadığı, demir yolu emniyetine etkisi ve demir yolu altyapı işletmecilerinin, demir yolu tren işletmecilerinin, ulusal emniyet makamının veya diğer devletlerin talepleriyle daha önce benzer kazalara ilişkin rapor yazılıp yazılmadığı gibi hususlar değerlendirilerek inceleme yapılabilecek.

Ciddi kaza tanımına girmemekle birlikte, demir yolu altyapısı veya karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerindeki teknik hatalar da dahil olmak üzere farklı koşullar altında meydana gelmesi halinde ciddi kaza olarak sonuçlanabilecek kaza veya olaylar da incelenebilecek.

İnceleme yapacak uzmanların, mühendislik fakültelerinin raylı sistemler, inşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, haberleşme, bilgisayar, endüstri bölümlerinden mezun olan personelden seçilmesi gerekecek.

Kaza veya olay incelemesini yapan görevli uzmanların kaza veya olay yerine erişimiyle delillerin temini kısıtlanamayacak.

Raporlar, kaza ve olaylardan edinilen tecrübelere dayanılarak ulaşım emniyetinin artırılmasına ve benzer kaza ve olayların önlenmesine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde düzelenecek. İdari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti, raporların konusunu oluşturamayacak.

Hazırlanan raporlar yerindelik denetimine tabi tutulamayacak. Raporda özet, kaza süreci, kaza hakkında bilgi ve bulgular, değerlendirme ve sonuçlar ile tavsiyeler bölümü bulunacak.

Kaza inceleme raporlarının kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde tamamlanarak yayımlanması gerekecek.

Kaynak: AA