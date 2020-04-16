Demir yolu malzemelerini çalarken suç üstü yakalandılar
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde jandarma ekipleri demir yolu malzemelerini çalan hırsızları suç üstü yakaladı.
16.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:46
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığını ekipleri, Kireç Mahallesi Balıkesir- Kütahya demir yolu hattı üzerinde şüpheli A.C.D., S.A. ve E.E. isimli şahısları TCDD'ye ait olan demiryolu traversi bağlantı malzeme ve aparatlarını çalarken suç üstü yakaladı. Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalar neticesinde olay yeri yakınında bulunan şüpheli A.D.'ye ait 10 plakalı araçta yapılan aramada 474 kg demiryolu traversi bağlantı ve aparatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar A.C.D., S.A. ve E.E. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA