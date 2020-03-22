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Demir yolundan kablo hırsızlığına 4 gözaltı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, demir yolundan 150 metre uzunluğunda kablo çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

22.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:02
Demir yolundan kablo hırsızlığına 4 gözaltı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, demir yolundan 150 metre uzunluğunda kablo çalan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Geyve'ye bağlı Doğançay Dereköy Mahallesi'nde, demir yolundan kablo çalındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Olay yeri çevresinde yapılan çalışma sonucu İ.Y.A., T.G., İ.A. ve M.T., çaldıkları 150 metre uzunluğundaki kablo ile sazlık alanda yakalandı. Hafif ticari araçla hattın bulunduğu alana gelerek, kablo çaldığı belirlenen 4 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Dereköy, Geyve, Güncel

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