05.07.2019 22:48
Haberler» Güncel» Haber

Demir yolunun yanına uçan otomobildeki baba- kız yaralandı

Demir yolunun yanına uçan otomobildeki baba- kız yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yüksek hızlı tren yolunun yan tarafındaki boşluğa uçtu, sürücü Mert Yıldız ve kızı Eylül yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yüksek hızlı tren yolunun yan tarafındaki boşluğa uçtu, sürücü Mert Yıldız ve kızı Eylül yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Mert Yıldız yönetimindeki 54 AC 194 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yüksek hızlı tren hattının yanındaki boşluğa uçtu. Kazada, ters dönen otomobilde Mert Yıldız ile kızı Eylül sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Mert Yıldız ile kızı Eylül  çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil, vinçle demiryolunun yanındaki yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Mert Yıldız, Kocaeli, Eylül, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:56   Bursa'da tarım ve orman işçilerinden kadro eylemi
23:56   MECİDİYEKÖY'DE METROBÜS KAZASI (1)
23:55   MECİDİYEKÖY'DE METROBÜS KAZASI (1)
23:53   Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
23:51   FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adli kontrolle serbest
23:50   Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
23:50   Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu