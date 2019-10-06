Demir yüklü tır dere yatağına devrildi: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce
kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Orhan Avcı idaresindeki 55 EJ 049 plakalı demir yüklü tır, Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Yaklaşık 200 metre demir bariyerlere sürten araç, daha sonra dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücü Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tek şeridin kapatıldığı otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.