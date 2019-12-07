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Demir yüklü TIR şarampole devrildi

BOLU'da, TEM yolunda şarampole devrilen demir yüklü TIR, ters döndü.

07.12.2019 00:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:32Demir yüklü TIR şarampole devrildi

BOLU'da, TEM yolunda şarampole devrilen demir yüklü TIR, ters döndü. TIR sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM yolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Kadir Altundağ yönetimindeki 63 M 3211 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre boyunca bariyerlere sürterek şarampole devrildi. TIR ters dönerken, kazayı görenler durumu 112 Acil'e verdi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ters dönen araçtan dışarı çıktı. TIR'ın dorsesinde bulunan demirler ise etrafa saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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