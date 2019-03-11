"Demir Yüzgeçler" İzmir'de

Genç heykeltıraşların 'su altı' temalı heykellerinden oluşan 'Demir Yüzgeçler' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Açtığı sergiler ve düzenlediği çalıştaylarla İzmir'in kültür sanat yaşamına farklı bir renk katan Kırmızı Sanat Galerisi, genç heykeltıraşları sanatservelerle buluşturuyor. Geçtiğiz aylarda gerçekleştirilen çalıştayda farklı 7 genç heykeltıraşın yaptığı su altı temalı metal heykeller sergilenmeye başladı.

Urla'nın Kuşçular Köyü'nde "Doğa ile iç içe sanat mottosu" ile faaliyet gösteren Kırmızı Sanat Galerisi'nde Kasım ayında gerçekleşen ve 4 gün süren çalıştaya Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü son sınıf öğrencileri Emre Yaman, Fevzi Ay, Taylan Şahin, Yiğit Yılmaz ile heykeltıraşlar Mine Göçoğlu, Oğuz Yeşilay ve Ufuk Boy katıldı. Genç heykeltıraşlar çalıştay sürecinde su altı temalı heykeller yaptı. Yapılan 20 heykel "Demir Yüzgeçler" konseptiyle izleyicinin beğenisine sunuldu. Sergi 8 Nisan tarhine kadar görülebilir.

Kırmızı Sanat Galerisi Koordinatörü ve sergi Küratörü Arzu Pakdemir, Genç Sanat Günleri, World Of Geek Craft, Ölmez Ağaç Heykel Çalıştayı, Denizlerden, Babanın Şarap Çanağı gibi sergi ve çalıştaylarla 4 yıldır İzmir'in kültür sanat hayatına farklı bir soluk getirdiklerini vurgulayarak, "Sanatın daha çok sevilmesi, tanınması ve yaygınlaşması adına hareket ediyoruz. Kırmızı olarak kurulduğmuz günden bu yana genç sanatçılara desteğimiz sürüyor. Onların hem yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri bir ortam sunarken hem de ortaya çıkan eserlerini sanatseverlerle buluşturmalarına aracılık ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler