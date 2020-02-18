Demiralp'ten Yalan







Emrah Demiralp ; 2018 yılında İrem Derici'nin yorumladığı 'Tek Tabanca ", 2017 yılında ToprakSağlam'ın& ; yorumladığı "Can Yarası " adlı şarkıların bestecisi, kendi yorumu ile ilk kez "GüzelKadın " isimli şarkısını geçtiğimiz günlerde& ; dinleyici ile buluşturdu. Şarkısı& ; & ;SPOTİFY'de ilk 50 'ye giren& ; şarkılar bölümünde yerini aldı. Akustikcanlı& ; performansları ve farklı yorumu ile de& ; aynı zamanda dikkat çeken Emrah Demiralp ; Müzkal İşler Youtube kanalında bir çok çalışmasına yer vermeye devam ediyor. Yalan 'dan adlı şarkının söz,müzik ve düzenlemesi Emrah Demiralp ' e ait.Şarkının video klibi& ; çok yakında müzik kanallarında yerini almaya hazır.





