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Demiralp'ten Yalan

Besteci kimliğiyle dikkat çeken,farklı yorumu ile beğenilen Emrah Demiralp ; Yalan'dan isimli yeni teklisini Müzikal İşler Production etketi ile yayımladı…

18.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:41Demiralp'ten Yalan



Demiralp ; 2018 yılında İrem Derici'nin yorumladığı 'Tek Tabanca ", 2017 yılında ToprakSağlam'ın& ; yorumladığı "Can Yarası " adlı şarkıların bestecisi, kendi yorumu ile ilk kez "GüzelKadın " isimli şarkısını geçtiğimiz günlerde& ; dinleyici ile buluşturdu. Şarkısı& ; & ;SPOTİFY'de ilk 50 'ye giren& ; şarkılar bölümünde yerini aldı. Akustikcanlı& ; performansları ve farklı yorumu ile de& ; aynı zamanda dikkat çeken Emrah Demiralp ; Müzkal İşler Youtube kanalında bir çok çalışmasına yer vermeye devam ediyor. Yalan 'dan adlı şarkının söz,müzik ve düzenlemesi Emrah Demiralp ' e ait.Şarkının klibi& ; çok yakında müzik kanallarında yerini almaya hazır.




İrem Derici, Emrah, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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