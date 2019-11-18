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Demiraslan'ın anne acısı

Bigadiçli işadamı ve Balıkesirspor 2. Başkanı Mehmet Demiraslan'ın annesi Fatma Demiraslan (64), hayatını kaybetti.

18.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:29Demiraslan'ın anne acısı
Bigadiçli işadamı ve Balıkesirspor 2. Başkanı Mehmet Demiraslan'ın annesi Fatma Demiraslan (64), hayatını kaybetti.

Balıkesirspor yöneticisi ve 2. Başkanı Mehmet Demiraslan'ın annesi Fatma Demiraslan hayatını kaybetti. Fatma Demiraslan'ın cenazesi, Bigadiç Kayırlar Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Demiraslan'ın cenazesine Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, yönetim kurulu ve kulüp çalışanları, siyasi parti temsilcileri, köy halkı ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Güncel

Kaynak: İHA

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