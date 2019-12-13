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Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan hastalara moral ziyareti

Manisa Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe devlet hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.

13.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:42Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan hastalara moral ziyareti
Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe devlet hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Demirci'de her hafta cuma günleri ve kandil günlerinde hastaları ve yaşlıları ziyaret eden Selçuk, bu hafta da ziyaretleri kapsamında devlet hastanesinde tedavi görev hastalara geçmiş olsun temennilerinde bulundu.
Başkan Selçuk ziyaretinde hastanede poliklinik servislerinde tedavi gören hastalarla sohbet edip onlara günün anısına hünnap hediye etti.
Başkan Selçuk, pazar yerinde çalıştığı esnada kamyonetin çarptığı belediye personeli Rıza Çavdar'ı da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaretlerde hastaların taleplerini de dinleme imkanı bulduğunu söyleyen Başkan Selami Selçuk, "Yaşlılarımız toplumumuzun temel taşı. Onların duası almak ve onlara moral vermek bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

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