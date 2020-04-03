Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan uygulama noktasındaki görevlilere ziyaret

Manisa'nın Demirci ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçe girişinde uygulama yapan görevleri ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hünnap, baklava ve elma ikramında bulundu.

03.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:06
Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan uygulama noktasındaki görevlilere ziyaret
Manisa 'nın Demirci ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçe girişinde uygulama yapan görevleri ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hünnap, baklava ve elma ikramında bulundu.
İlçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında, emniyet ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, 7/24 çalışma yapıyor. Sağlık görevlileri sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.
Belediye Başkanı Selami Selçuk, görevlileri ziyaret ederek, başarı diledi. Selçuk, görevlilere, ilçenin yöresel ürünleri olan hünnap ve elmanın yanı sıra baklava ikram etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Selami Selçuk, Demirci, Manisa, Selçuk, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan uygulama noktasındaki görevlilere ziyaret - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Haberler
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika Güncel Haberleri

10:48: Ayak parmakları kırılan yaşlı adama yardımcı oldular - Haber 10:48: Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - Haber 10:48: Erzurum'da camilerden dualar yükseliyor - Haber 10:48: Sosyal medyadan terör propagandasına 10 ay hapis cezası - Haber 10:47: Kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için aynı marka aracı çaldılar - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:56: Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli - Haber 07:38: Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber