Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan uygulama noktasındaki görevlilere ziyaret
Manisa'nın Demirci ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçe girişinde uygulama yapan görevleri ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hünnap, baklava ve elma ikramında bulundu.
03.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:06
Manisa 'nın Demirci ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçe girişinde uygulama yapan görevleri ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hünnap, baklava ve elma ikramında bulundu.
İlçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında, emniyet ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, 7/24 çalışma yapıyor. Sağlık görevlileri sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.
Belediye Başkanı Selami Selçuk, görevlileri ziyaret ederek, başarı diledi. Selçuk, görevlilere, ilçenin yöresel ürünleri olan hünnap ve elmanın yanı sıra baklava ikram etti.
İlçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında, emniyet ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, 7/24 çalışma yapıyor. Sağlık görevlileri sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.
Belediye Başkanı Selami Selçuk, görevlileri ziyaret ederek, başarı diledi. Selçuk, görevlilere, ilçenin yöresel ürünleri olan hünnap ve elmanın yanı sıra baklava ikram etti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Selami Selçuk, Demirci, Manisa, Selçuk, Güncel