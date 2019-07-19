Demirci Belediyesinden ailelere "yeni doğan bebek seti"

Demirci Belediyesi tarafından, evlat sevinci yaşayan ailelere "yeni doğan bebek seti" hediye ediliyor.
Demirci Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yürütülen "Hoşgeldin Bebek
" projesi kapsamında ailelere, içerisinde bebek kundağı, bebek taşıma çantası, bebek Şampuanı, ıslak mendil ve bebek bezi gibi malzemelerin bulunduğu yeni doğan bebek seti veriliyor.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un eşi Güzide Selçuk da dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzide Selçuk, "Başkanımız Selami Selçuk'un hediyesini ailelerimize ulaştırıyoruz. Onları hem evlerinde ziyaret ediyor, hem de yeni doğan bebek setlerini veriyoruz. Rabbim dünyaya gözlerini açan evlatlarımıza uzun ömür ve bahtlarını açık eylesin." ifadelerini kullandı.