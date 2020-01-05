Haberler » Güncel » Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi - Haber

Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi

CHP Demirci İlçe Başkanlığının 37. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Melih Kuru, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

05.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:32 Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi
CHP İlçe Başkanlığının 37. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Melih Kuru, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile partililer katıldı.
Divan başkanlığını Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun yaptığı kongrede, tek liste halinde seçime gidildi.
Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Meliha Akay Avcı, İzzet Akmeşe, Mesut Çınar, Mahmut Demircan, Abdullah Demirkol, Zehra Doğruyol, Ahmet Erbaş, Emre Kocabaş, Aysun Narfidan, Alaattin Türkmen ve Şerif Ortael getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Vehbi Bakırlıoğlu, Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:12   Denizli'de kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı - Haber
22:08   Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu - Haber
22:08   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Sayın Merkel ile görüşmem var" - Haber
22:06   Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılmayacağını... - Haber
22:03   'Pakistan to raise Kashmir issue at every world forum in 2020' (2) - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:18   Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
5.01.2020 22:13:34