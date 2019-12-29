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Demirci Dağları'nda off-road yaptılar

Manisa'da off-road tutkunları, zorlu kış şartlarında Demirci Dağları'nda off-road heyecanı yaşadı.

29.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:02 Demirci Dağları'nda off-road yaptılar
'da off-road tutkunları, zorlu kış şartlarında Dağları'nda off-road heyecanı yaşadı.
Demirci Akıncıları Off-Road Timi tarafından düzenlenen etkinliğe 35 off-road tutkunu katıldı.
Renkli görüntülerin oluştuğu tur sırasında çamura saplanan araçlar, diğer off-road ekipleri tarafından çekildi.
Demirci Mahallesi'nden başlayan parkur 1600 rakımlı Gelin Uçtu Tepesi'nde son buldu. Burada katılımcılara Demirci'nin yöresel düğün yemekleri ikram edildi.
"Hedefimiz Demirci'nin doğal güzelliğini tanıtmak"
Demirci Akıncıları Off-Road Timi sözcüsü Mustafa Güven Çiftçi, yaptığı açıklamada, ilçede 3 yıl önce off-road sporunu tanıtmak için arkadaşlarıyla bu grubu oluşturduklarını belirterek, "Kış mevsiminde Demirci'nin dağlarında off-road yapmak için tüm off-road severleri ilçemize davet ettik. Simav'dan, Sındırgı'dan ve Gördes'ten arkadaşlarımız ilçemize geldi. Amacımız milli mücadele şehri olan Demirci'yi tanıtmak. Gelecek yıl hedefimiz 100 off-road aracıyla bu organizasyonu gerçekleştirmek." diye konuştu.
Kütahya'nın Simav ilçesinden katılan Nuri Kart da 5 yıl önce off-road sporuyla tanıştığını, bu etkinlik sayesinde Demirci'nin güzelliklerini daha yakından tanıma şansı bulduğunu söyledi.

Demirci, Akdere, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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