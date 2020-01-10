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Demirci'de 11 branşta spor kursu

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan 11 farklı branşta 796 sporcu spor faaliyetlerinden yararlanıyor.

10.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:17Demirci'de 11 branşta spor kursu
'nın ilçesinde Gençlik ve İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan 11 farklı branşta 796 sporcu spor faaliyetlerinden yararlanıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçede sportif faaliyetlerin arttırılması amacıyla açtığı kursları Turgut Özal kapalı spor salonunda gerçekleştiriyor. Haftanın her günü farklı program ve saatlerde gerçekleştirilen kurslarda bocce, futsal, jimnastik, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis karma, atletizm, hokey ve güreş sporları ile bünyesinde 796 kursiyere eğitim veriyor.

Hedeflerinin 2020 yılı içinde bin kursiyerden fazla sporcuya hizmet vermek istediklerini belirten Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, "Kurumumuz her branşta kurs faaliyetini vatandaşlarımızla ve öğrencilerimiz ile buluşturmaya gayret ediyor. 7 gün süren kurs faaliyetlerimizde şu anda 796 kişi faydalanmakta. Bu yıl içerisinde 11 olan kurs branşlarımıza, yeni farklı branşları da eklemeyi hedefliyoruz. Bu sayıyı daha da yükseklere taşımak için çalışıyoruz. Kurs faaliyetlerimize desteklerini esirgemeyen Demirci Belediyesi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Turgut Özal, Demirci, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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