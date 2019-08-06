Demirci'de 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen salon futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı.
İlçede 12 takımın katılımıyla düzenlenen turnuva yaklaşık bir ay sürdü. Turgut Özal Kapalı Spor
Salonu'nda Kardeşler Spor ile Nur Mensucat Spor'un karşılaştığı final mücadelesini kazanan Kardeşler Spor, turnuvanın galibi oldu.
Demircili vatandaşlar ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ve Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Coşar tarafından verildi.
Turnuvanın en centilmen takımı da Le Havle Spor oldu.