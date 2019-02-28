Demirci'de 32 Bin Hünnap Fidanı Toprakla Buluşacak

Kaynak: AA

Manisa'nın Demirci ilçesinde hünnap üretimini teşvik amacıyla 32 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.Tarım ve Orman Bakanlığı eylem planı kapsamında ilçede orman işletme müdürlüğü tarafından bu yıl üreticiye verilmek üzere 12 bin hünnap fidanı üretildi.Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hünnap üretimini arttırmak amacıyla bu yıl 5 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, gelecek dönemde üreticilere 7 bin fidan dağıtacaklarını aktardı."2020'de de 20 bin fidanı toprakla buluşturup, toplam 32 bin fidana ulaşacağız" diyen Aydın, orman sahalarına dikilen fidanların hasadını da o civarda yaşayan vatandaşların yaptığını dile getirdi.Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da hünnapın Demirci ile özdeşleşen bir meyve olduğuna işaret ederek, "Uzun süre dayanması ve şifası ile çok tercih edilen bir meyve. Hünnapı Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen fuarlarda tanıtıyoruz. Demirci'de yıllık yaklaşık 150 ton olan üretimi ücretsiz fidan dağıtımı sayesinde birkaç yıl içinde 2'ye katlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.