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Demirci'de 50 kişiye e-ticaret sertifikası

Manisa'nın Demirci ilçesinde e-ticaret ve markalaşma eğitimine katılarak başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

10.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:56Demirci'de 50 kişiye e-ticaret sertifikası
'nın ilçesinde e-ticaret ve markalaşma eğitimine katılarak başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından "E-Ticaret ve Markalaşma " projesi kapsamında eğitim verildi. İlçe ticaret ve sanayi odasında 3 gün süren eğitimde kursiyerlere internet üzerinden e-ticaretin nasıl yapıldığı ve hangi noktalara dikkat edilmesi noktasında bilgiler anlatıldı. Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, oda olarak Kaymakamlık ile işbirliğinde hazırladıkları projenin eğitimlerini tamamladıklarını belirterek, "Amacımız günümüzde artık internet alışverişinin yoğun olmasından dolayı esnaf ve sanayicimizin bu noktada donanımlı olması için bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

E-Ticaret ve Markalaşma eğitimini başarı ile tamamlayan 50 kursiyerin belgeleri Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Ticaret, Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem ve oda üyeleri tarafından verildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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