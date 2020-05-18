Demirci'de balkonda spor etkinliği

Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerince balkona çıkan vatandaşlara egzersiz yaptırıldı.

Demirci'de balkonda spor etkinliği
18.05.2020 23:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:53
Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerince balkona çıkan vatandaşlara egzersiz yaptırıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında iftardan sonra belediye ses yayın aracıyla sokakları gezen ekipler, vatandaşları balkona spor yapmaya davet etti.
Araçlardan yapılan anonslarla balkonlarına çıkan Demircililer jimnastik antrenörü Hasan Demir ve Bilge Toprak'ın gösterdiği hareketleri yaptı.
Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı ile fiziksel hareketliliğin kaybedilmemesini amaçladıklarını söyleyerek, etkinliğe vatandaşların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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