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Demirci'de bir sokak karantinaya alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

12.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:08
Demirci'de bir sokak karantinaya alındı
Manisa 'nın Demirci ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklama göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi'ndeki Kahve Sokak'ın karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu sokakta karantina uygulaması başlatılmıştır ve sokağın giriş çıkışlara kapatılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Manisa'da daha önce Soma ilçesinde bulunan Turgutalp ile Cuma mahallelerinde iki apartman ile Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Demirci, Manisa, Güncel
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