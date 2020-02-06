Demirci'de eğitime kar tatili

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Manisa 'ya 163 kilometre mesafedeki Demirci ilçesinde, bugün saat 06.30 sıralarında yoğun kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar, kısa sürede evlerin çatıları, ağaçları, park halindeki araçların üzerlerini ve yolları beyaz örtüyle kapladı. Karayolları ekipleri ve belediyenin önceden gerekli önlemleri alıp, yollarda tuzlama çalışması yapması nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanmazken, yüksek kesimlerde yer yer kar kalındığı 10 santimetreyi buldu. Devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan kırsal mahallere ulaşım zorlaşınca, ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime, bugün 1 gün süreyle ara verildi.