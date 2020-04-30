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Demirci'de esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı

Manisan'nın Demirci ilçesinde market, bakkal, fırın ve manav esnafına yüz koruyucu siperlik dağıtıldı.

Demirci'de esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı
30.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:28
Manisan'nın Demirci ilçesinde market, bakkal, fırın ve manav esnafına yüz koruyucu siperlik dağıtıldı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi ilçe genelinde sürdüren Demirci Belediyesi, market, manav, bakkal ve fırıncı esnafına salgından korunması için destek verdi.
Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, pazar yerine giderek esnafa yüz koruyucu siperlik hediye etti.
Selçuk, burada yaptığı açıklamada, daha önce de sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik verdiklerini anımsattı.
Vatandaşlarla sürekli temas halinde olan esnafa destek vermek istediklerini aktaran Selçuk, "İlçemizde kurumlarla istişare ederek Kovid-19 ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da tedbirleri elden bırakmadan, hassasiyetle tedbirleri uygulamalarını istiyoruz. Unutmayalım bu süreci birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Selami Selçuk, Selçuk, Güncel, Haber

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