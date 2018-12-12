Demirci'de Gıda ve Fiyat Etiket Denetimleri

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:03



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:03

Manisa'nın Demirci i·lçesinde belediye zabıta ekipleri gıda satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapılan iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün kontrolü ve fiyat etiketi denetimlerini sürdürdü.Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak şehir dışındaki bir hafriyat alanında gömülerek imha edildi.Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin mağdur olmaması için zabıta ekiplerinin düzenli olarak denetimler yaptığını ifade etti.Selçuk, "6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde fiyat etiket kontrolü yapılarak fahiş fiyatlarında önüne geçiliyor. Ayrıca gıda satışı yapılan yerlerde de son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha ediliyor. Kontrollerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.