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Demirci'de Hafız Yetiştirme ve Kuran Kursu binası için çalışmalar başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılacak olan Hafız Yetiştirme ve 4-6 yaş Kuran Kursu için inşaat çalışmaları başladı.

24.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:12Demirci'de Hafız Yetiştirme ve Kuran Kursu binası için çalışmalar başladı

'nın ilçesinde Diyanet Vakfı tarafından yapılacak olan Hafız Yetiştirme ve 4-6 yaş Kuran Kursu için inşaat çalışmaları başladı.

Fatih Mahallesinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen eski cezaevinde yıkım çalışmalarının ardından bin 350 metrekare büyüklüğünde 2 kattan oluşan Hafızlık Yetiştirme ve 4-6 Yaş Kuran Kursu (anaokulu) yapılacak.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaklaşık 2 milyon 220 bin lira yatırım bedeli olan Hafızlık Okulu ve 4-6 Yaş Kuran Kursu inşaatının ihale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacağını belirterek, hizmetin ilçeye kazandırılmasına aracı olan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner'e teşekkür ettiklerini bildirdi.


Kuran-ı Kerim, Demirci, Türkiye, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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