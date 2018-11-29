Demirci'de Hokey Bölge Şampiyonası Başladı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:54



29 Kasım 2018 Perşembe 14:54

Türkiye Hokey Federasyonunca 16 yaş altı takımların katılımıyla düzenlenen Hokey Bölge Şampiyonası başladı.Demirci'de Türkiye Hokey Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Hokey Bölge Şampiyonasına, Konya, Manisa, Muğla'dan 9 takım katıldı.Demirci Belediyesi Turgut Özal Spor Salonunda başlayan şampiyonayı, Türkiye Hokey Federasyonu Milli Takımlar Antrenörü Serkan Şen de takip ediyor.Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk da şampiyona açılışına katılarak, sporculara başarılar diledi.Demirci Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, yaptığı açıklamada, girişimleri sonucunda hokeyde 16 yaş altı bölge şampiyonasını Demirci'ye getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Demirci Belediyesi, sporcularımızın konaklama ve her türlü ihtiyaçları noktasında destek veriyor. 9 takımın katıldığı hokey maçları iki gün boyunca devam edecek. Şampiyona eleme sonucunda başarılı olan kızlardan iki takım ve erkeklerden bir takım Türkiye Hokey Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak."