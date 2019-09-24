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Demirci'de hünnap üretimi

Demircili bir grup hünnap üreticisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

24.09.2019 17:30Demirci'de hünnap üretimi
Demircili bir grup hünnap üreticisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce Demirci ilçesinde üreticilere dağıtılan hünnap fidanları meyve vermeye başladı.
Bölgede hünnap hasadının başlaması nedeniyle Demirci Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi ile bir grup üretici, desteklerinden dolayı Ergün'e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Üreticiler, yeni yılın ilk mahsulü olan hünnap meyvesini Ergün'e hediye ettiler.
Muhtar Çiftçi, sadece kendi mahallesininin hünnap sayesinde yılda yaklaşık 400 bin lira gelir elde ettiğini söyledi.
Bu yıl yaklaşık 55 ton ürün beklediklerini hatırlatan Çiftçi, "Hünnaptan ciddi satış elde ediyoruz. Tarladan hiçbir zahmete girmeden satış yapıyoruz. Destek olanlardan Allah razı olsun." dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de üreticilerin gelirlerini artıracak her türlü projeye destek olacaklarını vurguladı.

Cengiz Ergün, Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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