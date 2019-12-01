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Demirci'de kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi ağır yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde temizlik yapan bir görevli, kamyonetin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

01.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:30Demirci'de kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi ağır yaralandı
'nın ilçesinde temizlik yapan bir görevli, kamyonetin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Demirci Kapalı Pazar Yeri'nin yanında yer alan ve pazar kurulan bölgede temizlik yapan belediye görevlisi Rıza Çavdar'a, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyonet çarptı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çavdar, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çavdar daha sonra Devlet Hastanesine sevk edildi.
Firari sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza anı ve kazayı gören vatandaşların yaralıya yardıma koşması yer alıyor.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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