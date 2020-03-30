Demirci'de Kovid-19 salgının son bulması için dua edildi
Demirci ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulması ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından camiden dua edildi, tekbir ve salavat getirildi.
30.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:40
Demirci ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulması ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından camiden dua edildi, tekbir ve salavat getirildi.
Ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar ediliyor.
Demirci merkez Alaca Camisinden de müftülük görevlileri Özcan Temel, Habil Taşdelen , Fehmi Ersöz tarafından yatsı ezanının ardından salgının son bulması, hastaların iyileşmesi için dua edildi ayrıca salavat ve tekbir getirildi.
Bazı aileler ve çocukları da dualara evlerinden katıldı.
Ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar ediliyor.
Demirci merkez Alaca Camisinden de müftülük görevlileri Özcan Temel, Habil Taşdelen , Fehmi Ersöz tarafından yatsı ezanının ardından salgının son bulması, hastaların iyileşmesi için dua edildi ayrıca salavat ve tekbir getirildi.
Bazı aileler ve çocukları da dualara evlerinden katıldı.
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Kaynak: AA