Demirci'de Mahalleye Kuduz Karantinası

Manisa
'nın Demirci
ilçesine bağlı Minnetler Mahallesi'nde görülen kuduz vakası nedeniyle mahalle karantinaya alındı, 5 kişiye aşı yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Minnetler Mahallesi'nde Nuray Ünal'a ait ağılda bir oğlağın rahatsızlanması üzerine olaya müdahale eden veteriner, kuduz vakasından şüphelendi. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin izlemeye aldığı hayvanın telef olması sonrası alınan örnekler Bornova
Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Tahlil sonucunda kuduz hastalığı tespit edildi.
Hayvanla temas eden ve İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrolünde Demirci Devlet Hastanesine getirilen 5 kişiye kuduz aşısı yapıldı.
Alınan kararla Minnetler Mahallesi karantina altına alınarak hayvan giriş ve çıkışları küçükbaş hayvanlarda 3 ay, büyükbaş hayvanlarda da 6 ay yasaklandı.
Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı da vakanın nedeniyle ile ilgili araştırma başlattı. - MANİSA
Manisa,Demirci
11 Aralık 2018 Salı 21:33