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Demirci'de portatif havuzda yüzme öğretilecek

Demirci'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan portatif yarı olimpik yüzme havuzunda, 1 ay boyunca 340 kursiyere yüzme eğitimi verilecek.

05.08.2019 16:47 Demirci'de portatif havuzda yüzme öğretilecek
Demirci'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan portatif yarı olimpik yüzme havuzunda, 1 ay boyunca 340 kursiyere yüzme eğitimi verilecek.
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" kampanyası kapsamında Demirci Makine Kimya Ortakulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. Havuzda 1 ay boyunca 340 öğrenciye yüzme eğitimi verileceği belirtildi.
Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ve Belediye Başkanı Selami Selçuk da Makine Kimya Ortaokuluna gelerek yüzme eğitimi alacak olan kursiyerlere başarı diledi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ise yaptığı açıklamada, ilçede yüzme bilmeyen çocuğun kalmamasını hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, havuzun temizliğine de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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