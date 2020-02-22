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Demirci'de skeç yarışması düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde liselerin katılımı ile "Çok Güzel Gösteriler Demirci Skeç Yarışması düzenendi.

22.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:28Demirci'de skeç yarışması düzenlendi
'nın ilçesinde liselerin katılımı ile "Çok Güzel Gösteriler Demirci Skeç Yarışması düzenendi.
Demirci Belediyesi tarafından Ticaret ve Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen yarışmaya Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami , İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat İnce, kurum amirleri, öğretmenler ve çok sayında vatandaş katıldı.
7 skeç gösterisinin sergilendiği gecede yapılan ilçe esnafının katkıları ile çekiliş yapıldı, şanslı izleyicilere hediyeleri takdim edildi.
Programda konuşan Belediye Başkanı Selçuk, "Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması gibi Çok Güzel Gösteriler Demirci Skeç Yarışmasını da gelenek haline getireceğiz. Tüm okullarımıza bu özverili çalışmalarından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum " dedi.

Yarışmada Anadolu Lisesi birinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Demirci, Selçuk, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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