Haberler » Güncel » Demirci'de Tehlike Oluşturan Virajlar Ortadan Kaldırılıyor - Haber

Demirci'de Tehlike Oluşturan Virajlar Ortadan Kaldırılıyor

Yürütülen çalışmayla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Ahmetler-Ahatlar arasındaki yolda yer alan tehlikeli virajlar ortadan kaldırılıyor.

03.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:47Demirci'de Tehlike Oluşturan Virajlar Ortadan Kaldırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de yol bakım ve genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Demirci ilçesine bağlı Ahmetler-Ahatlar arasındaki yolda bakım ve genişletme çalışması yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş , Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinin il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Yol genişletme çalışmalarına da devam ettiklerini ifade eden Daire Başkanı Kuruçay, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için de yolda bulunan tehlikeli virajlarda genişletme çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bu yoldaki çalışma büyük önem arz ediyor" dedi.


Kuruçay, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 17:49:02