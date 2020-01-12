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Demirci'de Türk Sanat Müziği konseri

Demirci'de İzmir Demircililer Kültür ve Dayanışma Derneği Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

12.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:32Demirci'de Türk Sanat Müziği konseri
Demirci'de Demircililer Kültür ve Dayanışma Derneği Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi.
Ticaret ve Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen konsere Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami ile çok sayıda Demircili katıldı.
Konserde dernek korosu, Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerini seslendirildi.
Programda ayrıca Öğretim Görevlisi Ferhat Parlak tarafından yazılan "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Demirci Kazası" kitabı da Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından tanıtıldı.
Yazar Ferhat Parlak, kitabın basılmasına destek veren Başkan Selçuk ve Kaymakam Kaya'ya kitabından hediye etti.

Selçuk, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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