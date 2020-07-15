Demirci’de yeni meslek yüksekokulu binası için temel atıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yapılacak meslek yüksekokulu binasının temeli atıldı.

Hayırsever iş adamı Selami Özpoyraz tarafından Akıncılar Mahallesi'nde yaptırılacak yeni binanın temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Selami Selçuk, Özpoyraz ailesince yaptırılacak bina ile var olan meslek yüksek okulunun daha da büyüyeceğini kaydetti.

Binanın bin 500 metrekare kapalı alanda yapılacağın ifade eden Selçuk, "Okulumuz derslikler, öğretim üyesi odaları, yemekhane ve sosyal donatı alanları ile tam donanımlı olacak. Memleketlerini unutmayan hayır sahiplerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Törende Demirci Kaymakamı Adem Kaya ile Demirci Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, hayırsever iş adamı Selami Özpoyraz'ın oğlu Ali Özpoyraz temele ilk harcı attı.