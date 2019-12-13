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Demirci'de yerli tohumlarından üretilen ürünlerle yerli malı haftası

Manisa'nın Demirci ilçesinde anaokulu öğrencileri yerli tohumlarından üretilen ürünlerle yerli mal haftasını kutladı.

13.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:48Demirci'de yerli tohumlarından üretilen ürünlerle yerli malı haftası
'nın ilçesinde anaokulu öğrencileri yerli tohumlarından üretilen ürünlerle yerli mal haftasını kutladı.
Her yıl 12 - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası kapsamında Abdurrahman Şerefbey Anaokulu öğrencileri ilçede üretimi yapılan ve ata tohumları ile üretilen ürünlerle etkinlik yaptı.
Okulda düzenlenen etkinlikte öğretmenler, anaokulu öğrencilerine yerli tohumlarından üretilen hünnap, elma, badem, ceviz, iğde, muşmula ve çitlembik gibi tarım ürünlerinin faydalarından bahsetti.
Öğrenciler programda çeşitli meyvelerden kendilerinin hazırladığı şiirlerin sunumlarını yaptı.
Etkinliğe katılan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ünal Özcan, öğrencilerle birlikte yerli mal haftasını kutladı.
Okul Müdürü Aydın Yıldırım, öğrencilere yerli tohumlardan üretilen ve Demirci'de yetiştirilen organik tarım mahsullerden oluşan bir yerli malı haftası yaptıklarını söyledi.
Öğretmenlerden Sevim Yener ise düzenledikleri etkinlikte yerli tohum kullanılarak üretilen ürünleri öğrencilere tanıttıklarını belirterek, "Amacımız çocuklarımızın sağlıklı ürünlerin neler olduğunu göstermek, hemde onları hormonlu yiyeceklerden uzak tutarak yerli tohumlardan üretilen ürünlerden beslenmelerini sağlamak." dedi.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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