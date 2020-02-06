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Demirci'de yoğun kar yağışı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri tarafından yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

06.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:13Demirci'de yoğun kar yağışı
'nın ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri tarafından yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde gece boyu devam eden sağanak yağmurun ardından yerini kar yağışına bıraktı. Demirci Karayolları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Ekipleri ve Demirci Belediyesi ekipleri kar yağışı ile birlikte kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, 1470 rakımlı Akçakertik mevkiinde de 40 santimetreyi aştı.

Öte yandan, Demirci Kaymakamlığı tarafından kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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